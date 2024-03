Quincy Promes nei guai, arrestato a Dubai: due pesanti accuse al calciatore olandese

CalcioWeb

Quincy Promes, calciatore olandese dello Spartak Mosca condannato per traffico di droga e per aver accoltellato suo cugino, è stato arrestato a Dubai su richiesta delle autorità olandesi. La conferma è arrivata dal pubblico ministero olandese in una nota.

Come recita il comunicato, l’arresto è stato il risultato di una cooperazione costruttiva tra le autorità degli Emirati Arabi Uniti e del Paesi Bassi. L’arresto è stato effettuato sulla base di una ‘Red Notice’ (una richiesta alle forze dell’ordine di tutto il mondo di individuare e arrestare provvisoriamente una persona in attesa di estradizione) emessa dai Paesi Bassi che chiederanno ora l’estradizione di Promes.

La vicenda

Promes è stato condannato a sei anni di carcere per coinvolgimento nel contrabbando di un grosso carico di cocaina, da parte del tribunale di Amsterdam. L’anno scorso ha ricevuto anche un anno e mezzo di prigione per aver accoltellato suo cugino durante una festa di famiglia.

Il ritiro con lo Spartak Mosca negli Emirati Arabi Uniti gli è stato fatale. “Secondo diversi resoconti dei media, l’arrestato avrebbe soggiornato in una lussuosa residenza a Dubai”, ha dichiarato il pubblico ministero olandese. “Tuttavia, è stato preso in custodia grazie agli sforzi delle autorità di entrambi i paesi. Al momento non è possibile fornire ulteriori informazioni per evitare l’interruzione delle indagini in corso. I Paesi Bassi hanno un trattato di estradizione con gli Emirati Arabi Uniti dal 2021, in cui è stato concordato che entrambi i paesi estradiranno le persone ricercate ai fini di un procedimento penale o dell’esecuzione di una sentenza irrevocabile”.

Chi è Quincy Promes

Quincy Promes è un calciatore olandese di origine surinamese, attaccante dello Spartak Mosca. Si tratta di un calciatore esterno, molto bravo nel dribbling e nella velocità. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Go Ahead Eagles, Twente, Spartak Mosca, Siviglia, Ajax e poi il ritorno allo Spartak. Protagonista anche con la Nazionale olandese. Adesso questa brutta vicenda fuori dal campo e una carriera compromessa.