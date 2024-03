Roma-Brighton, 2 tifosi inglesi accoltellati e rapinati

CalcioWeb

A poche ore dalla sfida di Europa League fra Roma e Brighton, la Capitale si sveglia con una brutta notizia di cronaca che sporca l’atmosfera entusiasmante che accompagna la sfida. Nella notte italiana, precisamente poco dopo la mezzanotte, due tifosi inglesi del Brighton sono stati rapinati e accoltellati da un gruppo di 7 persone in via Cavour a Roma.

Purtroppo, la raccomandazione del Brighton ai propri tifosi, sui pericoli a Roma, sono servite a poco. I malviventi sono riusciti a portare via i marsupi che contenevano gli effetti personali delle vittime di 27 e 28 anni. Per sfuggire alla furia degli aggressori, che li hanno feriti con un coltello alle gambe, i due tifosi si sono rifugiati in un ristorante in via di Monte Polacco, nel quale il titolare ha chiamato la polizia.