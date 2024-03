Roma, così De Rossi ha ‘distrutto’ l’amico De Zerbi

CalcioWeb

La Roma continua il momento di grande forma e l’allenatore Daniele De Rossi è sempre più alla ribalta anche per una possibile conferma. Il rendimento deludente con Josè Mourinho è un lontano ricordo e l’ex centrocampista è stato in grado di riportare tranquillità nell’ambiente, serenità nello spogliatoio e un minimo di gioco.

Partita deludente del Brighton, protagonista di un rendimento interessante in Premier League ma oggi troppo deludente. La qualificazione ai quarti di finale di Europa League sembra già indirizzata dopo la partita di andata.

Così De Rossi ha vinto il duello con De Zerbi

Daniele De Rossi ha vinto nettamente il duello con l’amico De Zerbi. I giallorossi hanno giocato una partita quasi perfetta sotto diversi aspetti: l’intensità, il pressing per quasi 90 minuti, la qualità dei calciatori, le verticalizzazioni e la fase realizzativa. In particolar modo l’aspetto più importante è stato il pressing alto con almeno 5 calciatori. Una situazione mai vista con Mourinho.

Al contrario De Zerbi ha sbagliato partita, puntando un po’ troppo sul possesso palla. La costruzione dal basso non ha portato i frutti sperati e gli inglesi hanno perso troppi palloni in fase di ripartenza. E’ il prezzo da pagare per le squadre con poche qualità tecniche. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 4-0 con i gol di Dybala, Lukaku, Mancini e Cristante.