L’arrivo in panchina di Daniele De Rossi ha permesso alla Roma di cambiare passo (tra campionato e Europa League) ed è tornato in corsa per obiettivi importanti. La squadra, comunque, non sembra così competitiva e altre squadre sono più attrezzate soprattutto per i primi quattro posti di Serie A. In più la dirigenza ha commesso evidenti errori anche sotto l’aspetto gestionale e della comunicazione.

E’ andato in scena il divorzio con Tiago Pinto e il club giallorosso è alla ricerca di un sostituto. Secondo quanto riporta “Telegraph”, i giallorossi avrebbero scelto di affidare l’incarico di direttore sportivo al 44enne Richard Hughes, attuale dirigente del Bournemouth.

La carriera del dirigente

Richard Hughes è un ex calciatore scozzese classe 1979. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta e poi dell’Arsenal, nel corso della carriera da centrocampista ha indossato le maglie di Bournemouth, Portsmouth e Grimsby Town. Nel 2012 il ritorno proprio al Bournemouth.

Poi è passato alla scrivania: Solanke, Ramsdale e Wilson sono alcuni dei colpi messi a segno dal dirigente inglese. Il profilo dello scozzese è seguito anche da altre squadre come Newcastle, Manchester United e Liverpool.