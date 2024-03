La Roma non sbaglia e si porta a -8 dalla Juve, posticipata Atalanta-Fiorentina

CalcioWeb

Vittoria con il minino sforzo della Roma nella sfida delle 18:00 valevole per la 29ª giornata del campionato di Serie A. All’Olimpico è andata in scena la partita contro il Sassuolo e la prestazione della compagine di Daniele De Rossi non è stata di certo entusiasmante.

I giallorossi hanno rischiato qualcosa contro una squadra in difficoltà e sempre più candidata alla retrocessione diretta. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol realizzato dal solito Pellegrini al 50′. Il distacco dal terzo posto, occupato dalla Juventus, è di 8 punti.

Rinviata Atalanta-Fiorentina

L’altra partita delle 18:00 tra Atalanta e Fiorentina è stata posticipata. Il motivo? Il dirigente Joe Barone ha accusato un malore prima del match (forse un infarto) e la situazione è molto grave. Il dirigente si trova in terapia intensiva. La squadra è all’ospedale.

La classifica

Inter 75

Milan 62

Juventus 59

Bologna 54

Roma 51

Atalanta 47

Napoli 44

Fiorentina 43

Lazio 43

Monza 42

Torino 41

Genoa 34

Lecce 28

Udinese 27

Verona 26

Cagliari 26

Empoli 25

Frosinone 24

Sassuolo 23

Salernitana 14