Serie A, la Salernitana è con un piede e mezzo in Serie B | CLASSIFICA

Situazione di classifica quasi compromessa per la Salernitana, ormai con un piede e mezzo nel campionato di Serie B. Il cambio di allenatore in casa granata non ha portato i frutti sperati e l’involuzione di rendimento tra Inzaghi e Liverani è stato evidente. L’esonero di SuperPippo è stato fuori luogo e ha praticamente condannato la squadra alla retrocessione.

Un’altra conferma è arrivata dalla partita salvezza contro il Cagliari. Solo una leggera reazione nella ripresa ha evitato alla squadra di Liverani una vera e propria umiliazione. La gara della 28ª giornata del campionato di Serie A si è conclusa sul risultato di 4-2 con i gol dei padroni di casa realizzati da Lapadula, Gaetano e doppietta Shomurodov. Per gli ospiti inutili le marcature di Kastanos e Maggiore.

Sassuolo-Frosinone

Il Sassuolo rientra in corsa per evitare la retrocessione dopo l’arrivo in panchina di Ballardini, esperto in salvezze. Lo scontro diretto contro il Frosinone si è concluso sul risultati di 1-0 con un gol nella ripresa di Kristian Thorstvedt. Nel finale rigore sbagliato da Kaio Jorge.

La classifica

Inter 72

Juventus 57

Milan 56

Bologna 51

Roma 47

Atalanta 46

Napoli 44

Fiorentina 42

Lazio 40

Torino 38

Monza 36

Genoa 33

Cagliari 26

Lecce 25

Empoli 25

Udinese 24

Frosinone 24

Sassuolo 23

Verona 23

Salernitana 14