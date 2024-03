CalcioWeb

Arriva il provvedimento della Salernitana dopo il pesante ko in campionato contro il Cagliari. La situazione di classifica della squadra di Liverani è sempre più complicata e la corsa salvezza sembra già compromessa.

Come comunicato ufficiale dal club la squadra sarà da domani in ritiro per preparare la partita contro il Lecce, forse l’ultima spiaggia per rientrare in corsa.

Il comunicato

“L’US Salernitana 1919 comunica che, a partire da domani e fino alla gara di sabato, la squadra granata resterà in ritiro presso una struttura della provincia”, la nota diffusa dal club.