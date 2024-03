Scudetto Inter, per Sisal è già ufficiale: pagate le scommesse sulla vittoria

CalcioWeb

Mancano ancora 9 giornate alla fine del campionato di Serie A ma lo Scudetto è dell’Inter. In realtà solo in linea teorica. I nerazzurri hanno 14 punti di vantaggio sul Milan e in palio ce ne sono 27, un gap considerevole che difficilmente i rossoneri riusciranno a ricucire anche vincendo il derby di ritorno. Ma la matematica non è un’opinione, anche se in Sisal la pensano diversamente.

Scommesse Sisal: l’Inter è vincente ‘in anticipo’

Per celebrare il successo dei nerazzurri, Sisal ha deciso di pagare in anticipo, già da oggi, la vittoria dello Scudetto dell’Inter. Nelle quote Antepost, prima dell’inizio della Serie A, i nerazzurri sono sempre stati in testa: ad agosto la vittoria dell’Inter era offerta a 2,75 con il Napoli, a 3,50, come primo rivale mentre la Juventus, a 5,00, completava il podio delle favorite allo scudetto. Il Milan, invece, era offerto a 7,50. Sisal conferma inoltre che, in caso di vittoria del titolo di Juventus o Milan, le giocate saranno pagate ugualmente.