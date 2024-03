Serie A, anticipi e posticipi dalla 31ª alla 33ª giornata: tre derby di fuoco

CalcioWeb

Il campionato di Serie A entra sempre più nel vivo e le Lega ha ufficializzato anticipi e posticipi dalla 31ª alla 33ª giornata. E’ solo questione di partite per la vittoria aritmetica dello scudetto dell’Inter, poi la bagarre per la qualificazione alle competizioni europee.

Emozionante anche la corsa per evitare gli ultimi tre posti della classifica. La Lega Serie A ha pubblicato anticipi e postici della parte finale in massima categoria. Il derby Roma-Lazio è stato programmato per la giornata di sabato 6 aprile alle 18:00. Domenica 7 aprile Juventus-Fiorentina. Il 13 aprile alle 18 il derby Torino-Juventus, lunedì 22 aprile il derby Milan-Inter.

Le partite dalla 31ª alla 33ª giornata