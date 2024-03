CalcioWeb

Cambio in panchina in casa Pescara dopo le ultime prestazioni deludenti e in generale un percorso deludente. Dopo le dimissioni di Giovanni Bucaro, il club ha deciso di affidare la panchina della prima squadra all’ex centrocampista Emmanuel Cascione.

“La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra BiancAzzurra a Mister Emmanuel Cascione. Bentornato capitano”.

Il nuovo allenatore questa mattina si è recato negli uffici della società per firmare il contratto fino al termine della stagione. Oggi dirigerà il primo allenamento. La squadra è reduce dalla pesantissima sconfitta contro il Rimini (5-1) e occupa la 7ª posizione in classifica.

Chi è Emmanuel Cascione

Calciatore e capitano nel Pescara di Zdenek Zeman, in biancazzurro dal 2010 al 2013 con 103 presenze e 11 gol, ha iniziato la sua carriera in panchina in serie D con il Cattolica, prima dell’esperienza alla guida della primavera del Napoli e poi dell’under 18 del Sassuolo.