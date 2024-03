Southampton-Preston posticipata: il motivo

CalcioWeb

E’ stata posticipata la partita tra Southampton e Preston, valevole per la 36ª giornata della Championship inglese. Le due squadre sono in corsa per obiettivi importanti in classifica: il Southampton occupa la quarta posizione e punta la promozione, il Preston è fermo al 9° posto.

La partita tra Southampton e Preston è stata posticipata. Il motivo? All’esterno dello stadio è scoppiato un incendio. Secondo quanto riferito dall’Inghilterra un magazzino ha preso fuoco con il fumo nero visibile anche a numerosi chilometri di distanza.

Il comunicato del Southampton

“La decisione è stata presa dopo aver consultato le autorità locali e i servizi di emergenza dopo che oggi è scoppiato un grave incendio in un edificio vicino al sito del St Mary’s Stadium. L’incidente ha causato notevoli disagi nell’area con le chiusure stradali intorno allo stadio ancora in atto mentre le squadre dei vigili del fuoco continuano ad affrontare la situazione.

Siamo grati per la collaborazione di Preston e dell’EFL e, pur apprezzando la delusione che i tifosi potrebbero provare, speriamo che capiscano la necessità di mettere al primo posto la sicurezza dei tifosi e dello staff di entrambi i club. La partita verrà rinviata a una nuova data, che verrà comunicata a tempo debito, e tutti i biglietti per la partita di stasera saranno validi per la partita riorganizzata”, si legge sul sito del club inglese.