Storica Georgia, si qualifica per la prima volta a Euro 2024: marea umana in campo | VIDEO

Una vittoria storica per la Georgia che vola a Euro 2024. La nazionale di Kvaratskhelia ha raggiunto, per la prima volta, la fase a gironi di un europeo. Un trionfo da film quello contro la Grecia, ben più quotata, arrivato dopo 120 minuti di sofferenza e deciso soltanto ai calci di rigore. Il tutto senza Kvara, la stella della squadra, costretto a uscire per infortunio.

Dopo la rete che ha sancito il 4-2 finale dal dischetto, è scoppiata la festa in campo. Una vera e propria marea umana ha invaso lo stadio con le immagini che hanno fatto il giro del mondo.

Brutales imágenes de celebración tras la histórica clasificación de Georgia para la Eurocopa tras eliminar a Grecia en los penaltis. Será su primera vez en un gran torneo, de ahí la lógica euforia. 📽️@BNsportsGr pic.twitter.com/qh1TfDaFy8 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) March 26, 2024