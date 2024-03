Caso Acerbi, niente razzismo ma Napoli non ci sta: il duro striscione | FOTO

CalcioWeb

Nella giornata di ieri è arrivata la decisione sul caso Acerbi: nessuna frase razzista rivolta a Juan Jesus, non ci sono prove della sua esistenza. Un finale, di una questione alquanto spinosa, che non è stato gradito dalle parti di Napoli. Gli ultras partenopei avevano preso, ovviamente, le parti di Juan Jesus e si aspettavano una squalifica che però non è arrivata.

E allora Napoli ha voluto rispondere con le proprie forze. Uno striscione rivolto ad Acerbi e al sistema calcio italiano è stato esposto in diverse parti della città: “Ipocrita sistema, Acerbi il tuo emblema“, firmato ‘Ultras 1972’. La posizione del Napoli e dei suoi ultrà è chiara.