Travolto in bici da un’auto: in gravissime condizioni il personal trainer di Totti | FOTO

Anche il mondo del calcio è in ansia per le condizioni di Fabrizio Iacorossi, personal trainer romano di 44 anni, che allena Giorgia Meloni, grande amico di Francesco Totti e Ilary Blasi e preparatore atletico della Totti Sporting Club.

Secondo quanto riporta ‘La Repubblica’ l’uomo è stato trasportato in eliambulanza in codice rosso al San Camillo di Roma dopo un grave incidente in bicicletta. Il 44enne è stato travolto da una macchina in transito. Le condizioni sono gravissime: è stato sottoposto ad un intervento al viso di 5 ore, ha un polmone perforato e diverse ferite.

L’incidente

Il conducente dell’auto, un 63enne, si è fermato a prestare i primi soccorsi ed è poi risultato negativo al test dell’etilometro. Sono ancora in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le reazioni

Sotto shock anche Daniele De Rossi, l’attuale allenatore della Roma. Nella palestra a Roma oltre a Totti e a Meloni, anche altri personaggi hanno frequentato l’ambiente: Balzaretti, Okaka, Florenzi e Vucinic.