Venezia-Bari, scontri prima della partita: feriti tre agenti | VIDEO

Il match del campionato di Serie B tra Venezia e Bari si è concluso sul risultato di 3-1 con i gol realizzati da Gytkjaer, Altare e Pohjanpalo. Per gli ospiti inutile il momentaneo 2-1 di Puscas. Il Venezia si porta a 54 punti e si conferma pienamente in corsa per la promozione diretta.

Si sono registrati momenti di tensione: tre agenti sono stati feriti negli incidenti fuori dallo stadio prima della partita.

La condanna di Nicola Molteni

“Quanto accaduto a Venezia è intollerabile: solidarietà e vicinanza agli agenti feriti da tanta criminale vigliaccheria, basta violenza contro gli operatori di polizia. Confido che gli inquirenti possano a breve individuare i colpevoli comminando loro le adeguate sanzioni, perché chi attacca le Forze dell’Ordine, attacca lo Stato e le sue regole”. Così in una nota Nicola Molteni, Sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno.