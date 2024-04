ATP Madrid, Sinner-Khachanov si gioca? La decisione di Jannik sul ritiro

CalcioWeb

Sono state ore condite d’ansia quelle passate dai tifosi italiani in merito alle condizioni di salute di Jannik Sinner. Il tennista italiano, impegnato negli ottavi di finale dell’ATP di Madrid contro Khachanov, aveva accusato dei dolori all’anca che non promettevano nulla di buono. Nelle ultime ore si era diffusa la possibilità che la sfida Sinner-Khachanov non si sarebbe neanche disputata a causa del possibile forfait dell’altoatesino.

Sinner ha però voluto stringere i denti rimandando ogni decisione a dopo l’allenamento mattutino. Scelta saggia e che, a quanto pare, ha dato la risposta che tutti i fan speravano. Jannik Sinner scenderà regolarmente in campo contro Karen Khachanov. È da capire quanto il tennista italiano, attuale numero 2 al mondo, risenta o meno dei dolori fisici e possa esprimersi al 100% contro il numero 17 del ranking. Ma la buona notizia è che Sinner, in campo, ci sarà.