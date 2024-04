CalcioWeb

Si è registrato un blitz della Guardia di finanza nella sede della Us Pistoiese (squadra di Serie D), in via dello Stadio: arrestato Maurizio De Simone, di fatto il patron della società di calcio. Secondo l’accusa il numero uno del club è coinvolto in una maxi frode ai danni dell’Unione europea sul Pnrr.

Secondi quanto riporta l’Ansa il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, appena avuta notizia ha informato il Consiglio comunale. “Abbiamo appreso che stamattina la guardia di finanza, nell’ambito di un’operazione svolta a livello europeo, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del garante del trust arancione Maurizio De Simone. Complessivamente i finanzieri hanno dato esecuzione a provvedimenti contenenti 24 misure cautelari e sequestri per 600 milioni di euro. Le attività di frode hanno riguardato soprattutto iniziative progettuali per decine di milioni di euro finanziate illecitamente con fondi Pnrr”, si legge nella comunicazione fatta dal sindaco al Consiglio comunale.

“Le operazioni stanno interessando diversi Paesi europei e nelle scorse ore 150 finanzieri hanno effettuato perquisizioni in molte regioni italiane. È stata perquisita anche la sede della Pistoiese”.

“Stamani mi sono subito confrontato con l’avvocatura della Lega calcio sugli scenari possibili e sui regolamenti vigenti per capire, adesso, quali strade si apriranno a seconda di ciò che accadrà. L’unico dato certo è che la situazione è estremamente delicata ed in continua evoluzione”, ha concluso il sindaco.