Dal (Campo)basso all’alto: è di nuovo Serie C dopo l’esclusione e l’Eccellenza

Non solo la Pianese, anche il Campobasso è in delirio per la promozione matematica nel campionato di Serie C. L’apoteosi per la squadra di Pergolizzi è arrivata dopo il blitz sul campo del Chieti sul punteggio di 0-2. Il colpo esterno porta le firme di Romero e Di Nardo.

Il Campobasso si porta a quota 69 punti, + 4 sulla seconda in classifica (L’Aquila) ad una giornata dal termine. Decisivo il passo falso dell’Aquila contro il Termoli, fermato sul punteggio di 0-0. Il Campobasso ha conquistato 69 punti in 33 partite frutto di 20 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte, 54 gol fatti e 28 sconfitte.

Il ritorno in Serie C

Dopo due anni dall’esclusione dal campionato di Serie C, il Campobasso è ripartito dall’Eccellenza e in appena due stagioni è tornato prima in Serie D e poi nel professionismo.

I grandi protagonisti della promozione in Serie C sono stati gli attaccanti Antonio Di Nardo e Niccolò Romero. Una nota di merito anche per il centrocampista Luis Maldonado, gli esterni Pacillo e Parisi, i difensori Di Filippo e Gonzalez, il portiere Manuel Esposito.