Coppa Italia, gli squalificati dopo le semifinali: stop in casa Juventus

CalcioWeb

Si sono disputate le partite di andata delle semifinali di Coppa Italia. Il colpo più importante è stato quello della Juventus, in grado di vincere contro la Lazio con il punteggio di 2-0 grazie ai gol realizzati da Chiesa e Vlahovic.

Nell’altra partita vittoria della Fiorentina contro l’Atalanta. La sfida del ‘Franchi’ si è conclusa sul risultato di 1-0 ed il grande protagonista è stato il centrocampista Mandragora.

I provvedimenti del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 4 aprile 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria; per avere inoltre, al 4° del primo tempo, lanciato nel recinto giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro offensivo nei confronti del Presidente e di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GATTI Federico (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

DE ROON Marten Elco (Atalanta): sanzione aggravata perché capitano della squadra.