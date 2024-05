CalcioWeb

Mario Balotelli non è mai banale e scatena sempre motivi di grande discussione. L’ex calciatore dell’Inter ha commentato la festa scudetto dei nerazzurri e in particolar modo il gesto di Dumfries e il comportamento di Calhanoglu.

L’esterno nerazzurro è finito nella bufera dopo aver esposto uno striscione contro Theo Hernandez: “ma è bellissimo, è questo il bello del calcio. Io al posto del terzino del Milan avrei rosicato, ma fa parte del calcio. Avesse vinto il Milan probabilmente lo avrebbe fatto lui”, sono le parole dell’attaccante ai microfoni di Tv Play.

Il commento su Calhanoglu

“E’ stato un signore, ci fossi stato io non so cosa avrei combinato”, sono le parole di Balotelli sul comportamento di Hakan Calhanoglu, ex rossonero e grande protagonista dello scudetto dell’Inter.