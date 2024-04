Ballardini resta di… Sassuolo, è con un piede e mezzo in Serie B | CLASSIFICA

CalcioWeb

Il Sassuolo è con un piede e mezzo in Serie B. E’ destinata ad interrompersi a breve la favola in massima categoria del club neroverde e per la matematica retrocessione sembra solo questione di tempo. Uno dei punti più bassi per la squadra di Ballardini è stato raggiunto nel secondo tempo del match della 34ª giornata contro la Fiorentina.

Il Sassuolo limita i danni nel primo tempo e la Fiorentina chiude i primi 45 minuti in vantaggio di 1-0 con un gol di Sottil. Nella ripresa il Sassuolo crolla e la squadra di Italiano gonfia la rete in altre quattro occasioni con Martinez Quarta, Nico Gonzalez, Barak e ancora Nico Gonzalez. Per il Sassuolo in gol Thorstvedt per il momentaneo 2-1.

La Fiorentina si porta a 50 punti, all’8° posto. Per il Sassuolo la situazione è drammatica: la zona salvezza occupata da Empoli, Frosinone e Verona è distante 5 punti.

Il calendario del Sassuolo

Sassuolo-Inter

Genoa-Sassuolo

Sassuolo-Cagliari

Lazio-Sassuolo

La classifica

Inter 89 Milan 70 Juventus 65 Bologna 63 Roma 59 Atalanta 57 Lazio 55 Fiorentina 50 Napoli 50 Torino 46 Monza 44 Genoa 39 Lecce 36 Cagliari 32 Verona 31 Frosinone 31 Empoli 31 Udinese 29 Sassuolo 26 Salernitana 15