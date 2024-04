Impresa Catania: ribalta il Padova ai supplementari e vince la Coppa Italia di Serie C

CalcioWeb

Dopo gli scontri della partita di andata, nella finale di ritorno di Coppa Italia di Serie C si può parlare di calcio. Una serata in cui il Catania firma l’impresa e ribalta il 2-1 dell’Euganeo superando 4-2 il Padova in una partita dalle emozioni lunghe 120 minuti. Sono serviti, infatti, i tempi supplementari a risolvere la sfida.

Il Padova sembrava aver messo una seria ipoteca sulla gara con la rete al 3′ di Bortolussi, ma i gol di Di Carmine (su rigore) e Cicerelli hanno riaperto il match già nel primo tempo. Al 73′ arriva il gol di Perrotta che riporta la gara sul 2-2. Delli Carri viene espulso e Marsura segna, all’89’, il 3-2 che porta la gara ai supplementari. Al 120′, con la gara destinata ai calci di rigore, è arrivata la rete di Costantino che corregge di testa un cross di Quaini e regala al Catania la Coppa Italia di Serie C.