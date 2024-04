Incubo Bari, tonfo contro il Cosenza e zona retrocessione diretta: il calendario fa paura

CalcioWeb

E’ una situazione drammatica in casa Bari con il rischio retrocessione in Serie C sempre più concreto. Dopo la retrocessione aritmetica del Lecco, il torneo cadetto ha regalato altri motivi di grande interesse. Il Cosenza vince lo scontro salvezza contro il Bari e si avvicina a grandi passi alla permanenza.

Avvio sprint dei calabresi e uno-due nei primi minuti firmato da Mazzocchi e Tutino. Il Bari rientra in partita con Nasti, poi Calo e Forte siglano il definitivo 4-1. Nelle altre partite pareggio del Cittadella contro la Feralpisalò (1-1), colpo della Reggiana sul campo del Palermo (1-2) e pareggio in Sampdoria-Como (1-1).

Il calendario del Bari

La condizione del Bari è drammatica. La squadra di Federico Giampaolo occupa la terzultima posizione, a -1 dalla zona playout e sempre -1 dalla salvezza diretta. La situazione è ancora apertissima ma a preoccupare sono soprattutto le prestazioni della squadra, oggi incapace di reagire contro un avversario da salvezza.

A tre giornate dal termine il Bari rischia seriamente la retrocessione diretta e il calendario non aiuta. Nelle prossime gare la squadra di Giampaolo dovrà vedersela contro Parma, Cittadella e Brescia, tutte squadre in corsa per obiettivi importanti tra promozione diretta e playoff.

Bari-Parma

Cittadella-Bari

Bari-Brescia

La classifica

Parma 73

Como 68

Venezia 67

Cremonese 60

Catanzaro 57

Palermo 52

Brescia 47

Sampdoria 46

Pisa 45

Cittadella 45

Sudtirol 43

Modena 43

Reggiana 43

Cosenza 42

Ascoli 37

Ternana 37

Spezia 37

Bari 36

Feralpisalò 32

Lecco 26 In Serie C