Lecce-Roma, la Digos indaga: l’episodio prima della partita

CalcioWeb

E’ in corso Lecce-Roma, sfida valevole per la 30ª giornata del campionato di Serie A. Il primo tempo la partita ha regalato tante occasioni tra due squadre alla ricerca dei tre punti per i rispettivi obiettivi.

La squadra di De Rossi ha cambiato completamente passo con l’arrivo del nuovo allenatore ed è in corsa anche per la qualificazione in Champions League.

I momenti di tensione

La Digos di Lecce è al lavoro per individuare i responsabili degli scontri avvenuti in mattinata a Lecce: alcuni tifosi della squadra salentina avrebbero aggredito quelli della Roma arrivati in città.

I supporter della Roma sarebbero stati accerchiati e qualcuno sarebbe anche stato malmenato nei pressi del Foro Boario, una volta scesi dal bus.