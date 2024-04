Liverpool, volano gli stracci: lite tra Salah e Klopp | VIDEO

Momenti di tensione in casa Liverpool. La squadra inglese è in profonda crisi dopo l’eliminazione in Europa League e le ultime prestazioni deludenti in Premier League. L’ultima partita del campionato inglese contro il West Ham si è conclusa sul risultato di 2-2.

La fotografia del momento dei Reds è quella di Salah che litiga poco prima di entrare in campo con Klopp, con l’egiziano che ha avuto un diverbio con l’allenatore.

L’ex Roma in zona mista avrebbe detto “se parlo oggi… Si scatena un incendio”.

“Non posso dire cosa ci siamo detti, ma ne abbiamo già parlato nello spogliatoio”, è il primo commento del tecnico Klopp. Poi sulla corsa al titolo: “non sono dell’umore giusto per parlarne. Dovevamo vincere qui, lo sapevamo. Cerchiamo adesso di ripartire”, ha concluso Klopp.

BREAKING: The pitch-side microphones have picked up what was said during the argument between Salah and Klopp 😱😱 pic.twitter.com/qxEcBpwdSK

— Footy Humour (@FootyHumour) April 27, 2024