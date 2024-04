Il City batte il Nottingham e risponde all’Arsenal: la Premier League va verso una corsa a 2? 

CalcioWeb

Basta un gol per tempo al Manchester City per sbrigare la pratica Nottingham. Gli ‘Sky Blue’ rispondono al successo dell’Arsenal nel derby di Londra contro il Tottenham con un netto 0-2 che permette non solo di accorciare le distanze a -1, ma anche di puntare a un eventuale sorpasso vista la gara da recuperare.

Gvardiol al 32′ e Haaland al 71′ permettono un comodo trionfo ai ragazzi di Pep Guardiola che salgono a quota 79 punti in classifica a +4 (potenzialmente a +7) sul Liverpool fermatosi sabato sul 2-2 contro il West Ham. A 3 giornate dal termine della Premier League sembra prefigurarsi una corsa a due fra Arsenal e Manchester City.

Arsenal e Manchester City: calendari a confronto

36ª Giornata: Arsenal-Bournemouth / Manchester City-Wolverhampton

37ª Giornata: Manchester United- Arsenal / Fulham-Manchester City

Da recuperare: Tottenham-Manchester City (34ª Giornata)

38ª Giornata: Arsenal-Everton / Manchester City-West Ham

Classifica Premier League

Arsenal 80 Manchester City 79 Liverpool 75 Aston Villa 67 Tottenham 60 Manchester United 54 Newcastle 53 West Ham 49 Chelsea 48 Bournemouth 48 Wolves 46 Brighton 44 Fulham 43 Crystal Palace 40 Everton 36 Brentford 35 Nottingham Forest 26 Luton 25 Burnely 24 Sheffield United 16