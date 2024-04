Napoli, De Laurentiis dai Pm di Roma: le ultime sul caso Osimhen

CalcioWeb

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è arrivato in procura a Roma per essere sentito nell’ambito dell’indagine per falso in bilancio. Il procedimento è legato alle presunte plusvalenze fittizie sull’acquisto di Victor Osimhen dal Lille nel 2020.

L’iscrizione di De Laurentiis a Roma è avvenuta dopo l’invio degli atti da parte dei pm partenopei.

La vicenda

La Procura della Capitale ha chiuso le indagini che riguardano anche il Napoli calcio e il Consiglio di amministrazione. A occuparsi dell’inchiesta sono i pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini.