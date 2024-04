Fair Play Picerno: in campo con una maglia celebrativa per la… Juve Stabia | VIDEO

CalcioWeb

La Serie C Girone C è in campo per l’ultima giornata e un gesto non è passato inosservato. Il Picerno, squadra della provincia di Potenza, è salito alla ribalto per un episodio di grande Fair Play.

Il club ha deciso di omaggiare la Juve Stabia per la promozione in Serie B: i calciatori della formazione rossoblù sono scesi in campo una maglia celebrativa per i rivali: “SemBrava Impossibile! Complimenti dall’Az Picerno!”.

Il dg Vincenzo Greco ha dichiarato: “è un omaggio alla Juve Stabia per la recente conquista della promozione in Serie B”.

