Problemi all’anca, Sinner gioca a Madrid? La decisione dopo il warm-up

Jannik Sinner è agli ottavi di finale al Mutua Madrid Open, Masters 1000 in corso sui campi in terra rossa della città spagnola. Nel match di ieri sera contro Kotov, il tennista azzurro, numero 2 al mondo, ha accusato qualche fastidio all’anca, che potrebbe costringerlo a fermarsi.

Sinner ha dichiarato ieri che il problema all’anca non è grave, ma solo dopo il warm up di oggi, in programma alle 12.30, l’altoatesino deciderà se scendere in campo nel match in programma oggi pomeriggio, intorno alle 15.00, contro Khachanov.

Molto dipenderà dalle sensazioni di Jannik a 15 ore circa di distanza dal successo contro il russo, quando riprenderà la racchetta in mano e proverà i colpi. Nel caso il dolore fosse ancora presente, il numero 2 del mondo potrebbe anche decidere di non scendere in campo in via precauzionale in vista dei prossimi appuntamenti di Roma e Parigi, quando andrà a caccia del primo posto nel ranking ATP occupato da Novak Djokovic.