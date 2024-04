Reggina, Sky fa sobbalzare sulla sedia i tifosi: “ah ma quindi siamo ancora in B” | FOTO

CalcioWeb

Il campionato di Serie B entra nel fase decisiva ed è altissima l’attesa per il turno infrasettimanale della 36ª giornata. Continua la marcia inarrestabile del Parma verso la promozione in Serie A e l’aritmetica potrebbe arrivare già dalla prossima sfida sul campo del Bari.

La favorita al secondo posto è il Como, chiamato dal match casalingo contro il Cittadella. La sfida tra Catanzaro e Venezia promette spettacolo, di fronte anche Cremonese-Pisa, Lecco-Sampdoria e Feralpisalò-Brescia.

Il turno dell’1 maggio regala gare importantissime anche per la lotta retrocessione: il riferimento principale è allo scontro diretto tra Ascoli e Cosenza e alla sfida dello Spezia contro il Palermo.

Reggi(a)ana-Modena

A completare il programma della 36ª giornata del campionato di Serie B la sfida tra Reggina-Modena. Ovviamente si tratta di una svista e la squadra in questione è la Reggiana.

Una grafica è diventata virale sui social. Nella fase di presentazione della giornata, Sky ha sbagliato logo inserendo in grafica lo stemma della Reggina al posto di quello della Reggiana. “Ah ma quindi siamo ancora in B”, è stato il pensiero comune dei tifosi amaranto. La risposta è: purtroppo no.