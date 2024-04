Roma, il coro antisemita sulle note di Annalisa: “laziale fro*** giudeo, torna su quel treno”

CalcioWeb

“Sei della Lazio, tu sei un fro*** giudeo, ritorna su quel treno eh“. Ancora un coro antisemita a Roma, sponda giallorossa. La hit di Annalisa, “Sinceramente”, utilizzata come base per insulti antisemiti e omofobi. La cantante sanremese sarà madrina del Gay Pride di Roma in programma il prossimo 15 giugno. Il coro, invece, potrebbe essere stato realizzato in vista del derby Roma-Lazio.

Come riportato da “La Repubblica”, il testo circola da qualche giorno nelle chat dei tifosi romanisti e in alcune storie Instagram degli ultras. Va chiarito che il coro non è uno di quelli ‘ufficiali’ della Curva Sud, ma è stato realizzato, a quanto sembra, da un piccolo gruppo di ultras e ancora non è mai stato cantato.

Secondo il quotidiano romano, in un post Instagram era presente il testo in metrica: “Sei della Lazio, Lazio, Lazio, Lazio/ Bastardo partigiano da cent’anni non scordiamo chi sei/ Stai scappando/ stai gridando/ ti stai pentendo/ tu sei un fro*** giudeo/ ritorna su quel treno Eh“.

Coro che ‘parodizza’ quello dei tifosi della Lazio, sempre sulla base di “Sinceramente”, ma di ben altra natura: “E avanti Lazio, Lazio, Lazio parto anche se non so quando torno ma ho bisogno di tifare per te. Sto gridando, sto gridando, ti sostengo e non farò mai un passo indietro, di nuovo sopra a un treno“.