Scontri Hajduk Spalato-Dinamo Zagabria: lancio di seggiolini e guerriglia, 51 arresti | VIDEO

Scontri in Hajduk Spalato-Dinamo Zagabria, partita fra due delle squadre più importanti della Croazia, valida per le semifinali della Coppa Nazionale. Successo per 0-1 da parte degli ospiti, poi il caso totale. Secondo i media locali, dopo il triplice fischio, una folla di tifosi dell’Hajduk è entrata sul terreno di gioco cercando di inseguire i calciatori, fuggiti negli spogliatoi.

Scontri fra tifosi di fazioni opposte fuori e dentro lo stadio, lancio di seggiolini che ha coinvolto le forze dell’ordine, cassonetti dati alle fiamme, auto vandalizzate. Una vera e propria guerriglia urbana. La polizia è intervenuta in assetto antisommossa con l’appoggio di un elicottero. La calma è tornata solo in tarda serata, quando i giocatori della Dinamo hanno potuto lasciare lo stadio di Spalato scortati dalla polizia. Ferma condanna degli incidenti ha espresso il sindaco di Spalato Ivica Puljak. La polizia croata ha effettuato 51 arresti nel corso di disordini avvenuti, 3 agenti sono rimasti feriti.

