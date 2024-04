Serie A, gli squalificati dopo la 34ª giornata: fermati 9 calciatori

CalcioWeb

Il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatori squalificati dopo la 34ª giornata del campionato di Serie A. Continua la marcia inarrestabile dell’Inter, già campione d’Italia e protagonista della vittoria anche contro il Torino. Pareggio a reti inviolate nel big match tra Juventus e Milan.

In zona Champions League il Bologna non è andato oltre il pareggio contro il l’Udinese, tre punti importanti per l’Atalanta contro l’Empoli (2-0). Nelle altre partite 5 gol della Fiorentina contro il Sassuolo, 3 del Genoa contro il Cagliari. Scoppiettante 2-2 in Napoli-Roma. Ecco tutti gli squalificati in Serie A.

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 30 aprile 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e numerose bottigliette semi-piene; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcune bottigliette e bicchieri di plastica semi-pieni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 36° e 38° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore di altra Società.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 18° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BEUKEMA Sam (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

TAMEZE AOUTSA Adrien Fidele (Torino): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CABAL MURILLO Juan David (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GAGLIARDINI Roberto (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MUSAH Yunus Dimoara (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PAYERO Martin Ismael (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PEREZ Patricio Nehuen (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PIEROZZI Niccolo (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TRESSOLDI NETTO Ruan (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).