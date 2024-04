Serie B: il Lecco esonera Aglietti, a rischio anche Corini (grande ritorno per il sostituto)

CalcioWeb

Grande spettacolo nella 31ª giornata del campionato di Serie B e indicazioni soprattutto per le zone alte. Sconfitte clamorose di Parma, Venezia e Cremonese, il Como vince contro il Sudtirol e si riporta al secondo posto.

Tonfo del Palermo, sconfitto con un rocambolesco 4-3, solo un pareggio del Lecco contro il Cittadella.

Un ribaltone, uno in arrivo

Secondo quanto riporta Sky Sport Alfredo Aglietti è stato esonerato dal ruolo di allenatore del Lecco. Al suo posto Andrea Malgrati, che in questa stagione aveva già affiancato Bonazzoli alla guida tecnica della squadra.

Sono in corso valutazioni in casa Palermo sulla posizione di Eugenio Corini. Il primo nome in cima alla lista per il sostituto è quello di Fabio Grosso, ex calciatore proprio dei rosanero.