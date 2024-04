Serie B, il provvedimento del Cosenza dopo la sconfitta contro il Brescia

CalcioWeb

Dal sogno playoff all’incubo retrocessione: è stato brevissimo il passo in casa Cosenza dopo le ultime prestazioni deludenti nel campionato di Serie B. La squadra di Viali è reduce dalla brutta sconfitta casalinga contro il Brescia e la situazione di classifica è pericolosa.

Il Cosenza occupa la 15ª posizione in classifica e anche la retrocessione diretta è distante appena 3 punti. In 31 partite ha conquistato 34 punti e nelle ultime settimane la situazione si è complicata terribilmente.

Il provvedimento del Cosenza

“La Società Cosenza Calcio informa che al termine della seduta pomeridiana di allenamento la squadra andrà in ritiro fino alla partenza per la gara con la Feralpisalò”, si legge sul sito del club in vista del prossimo delicatissimo scontro per la salvezza.