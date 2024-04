Serie B, la Sampdoria fa paura: crolla la quota promozione

CalcioWeb

La Sampdoria è una delle squadre più in forma del campionato di Serie B ed è tornata pienamente in corsa per la promozione in massima categoria. La squadra di Andrea Pirlo è reduce da quattro vittorie consecutive, si è portata al settimo posto in classifica (in piena zona playoff) e si è rilanciata per un posto tra i grandi.

La quota della promozione dei blucerchiati è crollata: da 25 a 5 su Snai. Il Como, al secondo posto, vede la Serie A a quota 1,70, stesso valore del Venezia e della Cremonese.

Le altre quote

Il Catanzaro, tornato alla vittoria a Parma, si gioca a 4, mentre il Palermo è quotato a 5 dopo il cambio di allenatore con l’esonero di Corini.

Il Parma, nonostante l’ultima sconfitta, continua a dominare la classifica e la promozione è quotata appena 1,20.