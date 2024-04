Serie C, si chiude il Girone C! Catania ai Playoff: risultati e classifica

CalcioWeb

Si conclude la 38ª Giornata del Girone C di Serie C e con essa cala anche il sipario sulla regular season. Gli occhi erano puntati sul Catania e sulle combinazioni di risultati che avrebbero portato gli etnei verso scenari diametralmente opposti: salvezza e Playoff (in virtù della Coppa Italia vinta) da una parte, Playout e possibile retrocessione in Serie D dall’altra.

Nella delicata sfida finale contro il Benevento terzo e ancora in corsa per il secondo posto, i rossoblu si sono imposti grazie al gol di Cianci al 45’+1. Rete che è valsa tre punti d’oro: 13° posto, certezza matematica della salvezza e piazzamento Playoff.

Resta fuori il Foggia sconfitto 0-1 dal Monterosi Tuscia che accorcia quanto basta sul Potenza (-8) per guadagnarsi la chance Playout. Nell’altra sfida si affronteranno Monopoli e Virtus Francavilla. Promossa in Serie B la Juve Stabia, retrocessa in Serie D il Brindisi.

Risultati 38ª Giornata Serie C Girone C

Audace Cerignola-Giugliano 3-0

Avellino-Crotone 1-0

Brindisi-Turris 1-2

Casertana-Sorrento 5-2

Catania-Benevento 1-0

Juve Stabia-Picerno 3-2

Latina-Taranto 1-2

Monopoli-ACR Messina 2-1

Monterosi Tuscia-Foggia 1-0

Potenza-Virtus Francavilla 0-0

Classifica 38ª Giornata Serie C Girone C

Juve Stabia 79 Avellino 69 Benevento 66 Casertana 65 Taranto 65 Picerno 58 Audace Cerignola 53 Giugliano 53 Crotone 52 Latina 51 Foggia 48 Sorrento 48 Catania 45 ACR Messina 45 Turris 44 Potenza 43 Monopoli 42 Virtus Francavilla 35 Monterosi Tuscia 35 Brindisi 25

Tabellone Playoff Serie C Girone C

5ª Taranto-10ª Latina

6ª Picerno-9ª Crotone

7ª Audace Cerignola-8ª Giugliano

Casertana al secondo turno

Benevento e Catania alla fase nazionale

Avellino al secondo turno nazionale

Tabellone Playout Serie C Girone C

16ª Potenza-19ª Monterosi

17ª Monopoli-18ª Virtus Francavilla