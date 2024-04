Serie C, gli squalificati: tre turni a Martinelli per condotta violenta

CalcioWeb

Il giudice sportivo di Serie C ha pubblicato l’elenco degli squalificati dopo l’ultima giornata. Tre turni di squalifica per Martinelli (Audace Cerignola ) “per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, lo colpiva con i tacchetti all’interno della coscia calpestandolo mentre si trovava a terra a causa di un precedente contrasto di gioco”.

Un turno di stop per Prezioso (Ancona), Simonetti (Benevento), Schiavi (Carrarese), Cicerelli, Furlan (Catania), D’Ursi (Crotone), Ceravolo (Fiorenzuola), Salvemini (Giugliano), Mercati (Gubbio), Calì (Lumezzane), Emmausso, Polito (Messina), Fornasier, Sosa (Monopoli), Sini (Monterosi), Matos (Perugia), Allegretto (Picerno), Borsoi (Pineto), Haoudi (Pro Vercelli), Maistro (Spal), Panico (Taranto), Danti, Ruggero (Virtus Verona), Pucciarelli (Vis Pesaro).

Gli altri provvedimenti

Tra i tecnici, un turno a Scotto (Sorrento). Tra le società, ammende a Cerignola (3.000 euro), Juve Stabia (2.000 euro), Messina (1.400 euro), Pescara (1.200 euro), Ancona, Latina, Potenza (800 euro), Vis Pesaro (400 euro), Giugliano ( 300 euro), Benevento, Pro Patria, Pro Vercelli (200 euro).