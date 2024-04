CalcioWeb

E’ arrivata una pensate squalifica nei confronti del Trabzonspor per quanto accaduto lo scorso 17 marzo, quando un centinaio di tifosi sono scesi in campo a fine partita per aggredire i calciatori del Fenerbahce: il club è stato punito con 6 giornate a porte chiuse.

Un turno di squalifica per il vice allenatore del Trabzonspor, Egemen Korkmaz, e per due calciatori del Fenerbahce, Jayden Oosterwolde e Irfan Can Egribayat.