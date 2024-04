Vlahovic punta al massimo obiettivo: “sogno di vincere la Champions con la Juventus”

CalcioWeb

Dusan Vlahovic è sicuramente il punto di riferimento della Juventus. Il serbo è tornato in campo e si è dimostrato subito decisivo con il gol del raddoppio nella sfida della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Lazio.

“Sogno di vincere la Champions con la Juventus: lavoro duro e darò il meglio per vincere quella competizione, spero di portare gioie ai tifosi”: sono le parole dell’attaccante ai microfoni ufficiali della Lega Serie A.

L’esperienza alla Juventus

“Il momento migliore è stato il primo giorno di Juve, così come l’esordio con gol allo Stadium e ho avuto la fortuna di giocare con Chiellini e Bonucci, poi ho parlato con Buffon, Del Piero e Marchisio: tutti mi hanno spiegato cosa vuol dire giocare in questo club, è molto emozionante anche vedere il museo che è colmo di storia e di trofei e io sono orgoglioso di far parte di questa squadra”, conclude Vlahovic.