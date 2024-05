L’Albo d’Oro dell’Europa League: la coppa torna in Italia dopo 25 anni

CalcioWeb

E’ apoteosi per il calcio italiano dopo la vittoria dell’Atalanta in Europa League. L’ultimo atto di Dublino contro il Leverkusen si è concluso sul netto risultato di 3-0 grazie alla tripletta di uno straordinario Ademola Lookman.

L’Atalanta diventa la prima squadra italiana a conquistare l’Europa League, 25 anni dopo il Parma quando ancora si chiamava Coppa Uefa. I nerazzurri superano nettamente il Bayer Leverkusen, a cui infliggono il primo ko stagionale dopo 51 partite senza sconfitte.

Per l’Atalanta si tratta del primo trofeo europeo della sua storia. Secondo titolo in 117 anni di storia per la società orobica, dopo la Coppa Italia del 1963. Primo trofeo in carriera per il tecnico nerazzurro Gasperini, forse al passo d’addio, che mette il punto esclamativo a otto anni straordinari a Bergamo.

Albo d’oro della Coppa Uefa

1971-1972 – Tottenham (Inghilterra)

1972-1973 – Liverpool (Inghilterra)

1973-1974 – Feyenoord (Paesi Bassi)

1974-1975 – Borussia Moenchengladbach (Germania)

1975-1976 – Liverpool (Inghilterra)

1976-1977 – JUVENTUS (Italia)

1977-1978 – PSV (Paesi Bassi)

1978-1979 – Borussia Moenchengladbach (Germania)

1979-1980 – Eintracht Francoforte (Germania)

1980-1981 – Ipswich Town (Inghilterra)

1981-1982 – IFK Göteborg (Svezia)

1982-1983 – Anderlecht (Belgio)

1983-1984 – Tottenham (Inghilterra)

1984-1985 – Real Madrid (Spagna)

1985-1986 – Real Madrid (Spagna)

1986-1987 – IFK Göteborg (Svezia)

1987-1988 – Bayer Leverkusen (Germania)

1988-1989 – NAPOLI (Italia)

1989-1990 – JUVENTUS (Italia)

1990-1991 – INTER (Italia)

1991-1992 – Ajax (Paesi Bassi)

1992-1993 – JUVENTUS (Italia)

1993-1994 – INTER (Italia)

1994-1995 – PARMA (Italia)

1995-1996 – Bayern Monaco (Germania)

1996-1997 – Schalke 04 (Germania)

1997-1998 – INTER (Italia)

1998-1999 – PARMA (Italia)

1999-2000 – Galatasaray (Turchia)

2000-2001 – Liverpool (Inghilterra)

2001-2002 – Feyenoord (Paesi Bassi)

2002-2003 – Porto (Portogallo)

2003-2004 – Valencia (Spagna)

2004-2005 – Cska Mosca (Russia)

2005-2006 – Siviglia (Spagna)

2006-2007 – Siviglia (Spagna)

2007-2008 – Zenit San Pietroburgo (Russia)

2008-2009 – Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Albo d’oro dell’Europa League

2009-2010 – Atletico Madrid (Spagna)

2010-2011 – Porto (Portogallo)

2011-2012 – Atletico Madrid (Spagna)

2012-2013 – Chelsea (Inghilterra)

2013-2014 – Siviglia (Spagna)

2014-2015 – Siviglia (Spagna)

2015-2016 – Siviglia (Spagna)

2016-2017 – Manchester Utd (Inghilterra)

2017-2018 – Atletico Madrid (Spagna)

2018-2019 – Chelsea (Inghilterra)

2019-2020 – Siviglia (Spagna)

2020-2021 – Villarreal (Spagna)

2021-2022 – Eintracht Francoforte (Germania)

2022-2023 – Siviglia (Spagna)

2023-2024 – Atalanta (Italia)

La classifica delle squadre

7 Siviglia (ESP)

3 Inter (ITA)

3 Liverpool (ENG)

3 Juventus (ITA)

3 Atlético de Madrid (ESP)

2 Borussia Mönchengladbach (GER)

2 Tottenham Hotspur (ENG)

2 Feyenoord (NED)

2 IFK Göteborg (SWE)

2 Real Madrid (ESP)

2 Parma (ITA)

2 Porto (POR)

2 Chelsea (ENG)

2 Eintracht Frankfurt (GER)

1 Atalanta (ITA)

1 Anderlecht (BEL)

1 Ajax (NED)

1 Manchester United (ENG)

1 PSV Eindhoven (NED)

1 Ipswich Town (ENG)

1 Leverkusen (GER)

1 Napoli (ITA)

1 Bayern (GER)

1 Schalke (GER)

1 Galatasaray (TUR)

1 Valencia (ESP)

1 CSKA Moskva (RUS)

1 Zenit (RUS)

1 Shakhtar Donetsk (UKR)

1 Villarreal (ESP)