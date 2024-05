Alex Sandro saluta con un gol: la Juventus batte il Monza e chiude 3ª in attesa dell’Atalanta | CLASSIFICA

CalcioWeb

Si chiude con una vittoria la Serie A 2023-2024 della Juventus. Un risultato tutt’altro che scontato, vista l’annata altalenante dei bianconeri, con una prima metà di stagione da Scudetto e una seconda a ritmo da zona salvezza. Da 7 giornate gli ormai ex ragazzi di Massimiliano Allegri erano a digiuno di vittorie: successo arrivato nella serata odierna contro il Monza per 2-0.

Chiesa apre le marcature, Alex Sandro mette in ghiaccio la gara già nel primo tempo. Il brasiliano, dopo 9 stagioni passate in maglia bianconera, lascerà la Juventus dopo questa partita, un bel modo per salutare i tifosi. Juventus terza a quota 71 in attesa dell’Atalanta che, vincendo le due partite rimaste, scavalcherebbe i bianconeri.

Si chiude da imbattuto il finale di stagione di Paolo Montero che dopo il 3-3 contro il Bologna ottiene anche la prima vittoria da allenatore-traghettatore della Juventus: chissà che quanto di buono fatto vedere in queste due partite possa spingere qualche squadra a offrirgli una panchina per la prossima stagione.

Ultima gara sottotono per il Monza, ampiamente salvo ormai da diverse giornate, che chiude la sua stagione al 12° posto a quota 45. Da sottolineare l’ultima prova, pessima, di Zerbin che in circa mezz’ora riesce a beccare due gialli e un rosso a fine stagione.

Classifica Serie A

Inter 93 Milan 74 Juventus 71 Bologna 68 Atalanta 66 Roma 63 Lazio 60 Fiorentina 57 Torino 53 Napoli 52 Genoa 49 Monza 45 Verona 37 Lecce 37 Cagliari 36 Frosinone 35 Udinese 34 Empoli 33 Sassuolo 29 (R) Salernitana 16 (R)