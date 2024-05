Allegri allontana Giuntoli dai festeggiamenti? “Non è successo niente”, e sul futuro… | VIDEO

CalcioWeb

E’ altissima la tensione in casa Juventus dopo la finale di Coppa Italia (0-1 il risultato finale grazie ad un gol di Vlahovic). I minuti finali sono saliti alla ribalta per lo sfogo di Massimiliano Allegri: via giacca e cravatta, poi la furia contro l’arbitro Maresca e il designatore Rocchi.

Un altro episodio non è passato inosservato: come confermano le immagini Mediaset, il tecnico bianconero sembra allontanare Cristiano Giuntoli dalla festa: “via, via”, le parole ed il gesti del tecnico, a conferma di un rapporto compromesso con il dirigente ex Napoli.

Le parole di Allegri in tv

“Mi danno fuori dalla Juventus, lascerei una Juventus forte, se l’anno prossimo non sarò più l’allenatore, la società farà le sue valutazioni”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Max Allegri a Mediaset. “Il futuro? Credo che è nel diritto di una società decidere, per me era una serata importante, era una finale, in carriera mi sono divertito abbastanza, stadio pazzesco con tifosi meravigliosi da entrambe le parti, mi sono divertito e spero di viverne altre nella mia carriera”.

“Sono molto contento per i ragazzi, hanno regalato una gioia alla società, ai tifosi e a me. Vincere non è mai facile ma è nel dna della Juventus”, ha aggiunto.

Allegri nega la sfuriata nel finale: “non è successo niente, stavo festeggiando con la squadra, rispetto molto la società, rispetto gli uomini. Volevo festeggiare con i miei ragazzi che hanno fatto una stagione straordinaria pur non avendo lottato fino alla fine per lo scudetto”, ha concluso Allegri.

Ho visto male o #Allegri fa il gesto ‘via via’ a Giuntoli che sta applaudendo? #juve pic.twitter.com/pJaU4Ajp0j — roberto grossi (@ninersmessimale) May 15, 2024