Allegri, insulti e minacce al direttore di TuttoSport: “ti strappo le orecchie, ti picchio sul muso”

Episodio di follia nel post-partita di Atalanta-Juventus, sfida valevole per la finale di Coppa Italia. L’ultimo atto della competizione nazionale si è concluso sul risultato di 0-1 grazie ad un gol realizzato da Vlahovic dopo pochi minuti.

I minuti finali del match sono stati condizionati dallo sfogo di Massimiliano Allegri contro l’arbitro Maresca e il designatore Rocchi. Poi l’aggressione al direttore Guido Vaciago, secondo quanto denunciato da ‘TuttoSport’.

La denuncia di ‘TuttoSport’

Proprio il direttore di ‘TuttoSport’ ha svelato i dettagli: “‘Direttore di mer..! Sì, tu direttore di merda. Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società’. A un primo invito a stare calmo e spiegarmi quale fosse la verità che stavo occultando di concerto con i suoi datori di lavoro, Allegri ha risposto strattonandomi, spintonandomi e con il dito sotto il mio naso ha gridato: ‘guarda che so dove venire a prenderti. So dove aspettarti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso. Scrivi la verità sul giornale'”, si legge sul giornale.