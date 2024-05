“Allegri a rischio esonero immediato, già prima del Bologna”, polveriera in casa Juve dopo le sfuriate | FOTO

CalcioWeb

Le follie di Massimiliano Allegri nel post-partita di Atalanta-Juventus potrebbero portare riflessioni immediate sulla posizione dell’allenatore bianconero. La finale di Coppa Italia si è conclusa sul risultato di 0-1 con un gol di Vlahovic ma il punteggio finale è stato messo in parte in secondo piano dalle sfuriate del toscano.

Il tecnico della Juventus ha perso la testa con l’arbitro Maresca: via la giacca e la cravatta, poi la richiesta di un confronto con il designatore Rocchi. Finita? Macché. In un VIDEO il tecnico bianconero sembra allontanare il dirigente Giuntoli dalla festa, poi la denuncia del direttore di TuttoSport.

Allegri a rischio esonero immediato?

Il percorso di Massimiliano Allegri alla Juventus è arrivato ai titoli di coda e addirittura circolano voci di un possibile esonero immediato, già prima della prossima partita di campionato contro il Bologna. Il motivo? Proprio le sfuriate nel finale di gara e nel post-partita.

“L’aggressione verbale quasi fisica del trainer della Juventus al direttore della testata Tuttosport sta inducendo la Juventus a fare riflessioni sul ruolo di Allegri. Può succedere di tutto nella giornata odierna. Telefoni roventi. Un esonero immediato?Tutto può accadere dopo il Far West di ieri sera”, si legge nel profilo X dell’operatore di mercato ‘Salt and Pepper’.

“Direi che davanti a tutto questo il licenziamento per giusta causa ci potrebbe anche stare”, scrive invece il giornalista Paolo Ziliani. Durissimi anche i commenti social contro l’allenatore della Juventus. In alto la FOTOGALLERY con tutti i messaggi.