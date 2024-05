Bomba sul mercato allenatori: l’annuncio del Brighton sul futuro di De Zerbi

CalcioWeb

“Il Brighton & Hove Albion ha confermato che l’allenatore Roberto De Zerbi lascerà il club dopo l’ultima partita della stagione di Premier League di domani contro il Manchester United all’American Express Stadium“. Il comunicato ufficiale del Brighton regala un’importante notizia legata al futuro di Roberto De Zerbi.

A fine stagione, dopo l’ultima gara di Premier League rimasta che si giocherà domani (domenica), l’ex allenatore del Sassuolo terminerà il rapporto che lo lega al club inglese.

“Sono molto triste di lasciare il Brighton, ma sono molto orgoglioso di ciò che i miei giocatori e il mio staff hanno ottenuto con il supporto di tutti nel club e dei nostri fantastici tifosi nelle ultime due stagioni storiche. – ha dichiarato De Zerbi – Abbiamo concordato di porre fine alla mia permanenza al Brighton in modo che io e il club possiamo continuare a lavorare nel modo che meglio si adatta a ciascuno di noi, seguendo le nostre idee e visioni, nonché il nostro lavoro e i nostri valori umani.

Ho trascorso due anni intensi e stimolanti lavorando in Premier League, gareggiando in quattro competizioni importanti in questa stagione. Partire ora mi dà il tempo di prendermi una pausa prima di decidere i miei progetti futuri“.

Nuovo allenatore Milan: occhio a De Zerbi

La notizia interessa particolarmente il Milan. I rossoneri, a caccia di un nuovo allenatore per il dopo Pioli, tenevano sotto controllo la situazione da tempo, ma la clausola da 15 milioni presente nel contratto di De Zerbi aveva fatto allontanare il club: i soldi si spendono per i calciatori, non per gli allenatori, la teoria condivisa nella dirigenza meneghina.

Con De Zerbi libero, senza penale da pagare, la situazione cambia radicalmente. Il gioco propositivo, la possibilità di continuare a lavorare migliorando sulla base di quanto fatto da Pioli, la conoscenza della Serie A, un (seppur breve) passato da giocatore del Milan e delle richieste economiche in linea con i parametri del club rendono De Zerbi il candidato ideale per la panchina dei rossoneri.