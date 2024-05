Atalanta, folla impazzita all’aeroporto: il ritorno dei campioni con la Coppa | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

Il giorno dopo è ancora più bello. Continua la grande festa in casa Atalanta dopo la vittoria dell’Europa League in finale a Dublino contro il Bayer Leverkusen. Gli invincibili sono stati surclassati con il netto risultato di 3-0 grazie ad una strepitosa tripletta di Lookman.

Intorno alle 14.40 di oggi la squadra ha fatto ritorno in Italia e in primo piano non è passata inosservata la Coppa. I calciatori sono stati abbracciati dalla folla in un clima di grande entusiasmo. Cori per la squadra e soprattutto per l’allenatore Gasperini.

Il tecnico, una volta sceso dall’aereo, ha sollevato al cielo la coppa davanti ai tifosi esultanti.