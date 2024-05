Atalanta, ‘impresa finale’: battere gli imbattibili e invertire il trend che dura dal 2014

CalcioWeb

E’ arrivato il giorno X: si gioca Atalanta-Leverkusen, la finale di Europa League all’Aviva Stadium di Dublino. La squadra di Gasperini è pronta a giocarsi tutte le carte contro una squadra fino al momento imbattibile: la compagine di Xabi Alonso, infatti, non ha mai perso in stagione (51 partite consecutive senza sconfitta).

Il club tedesco ha conquistato recentemente la sua prima storica vittoria in Bundesliga dopo una straordinaria cavalcata che gli ha permesso di chiudere la stagione a quota 90 punti frutto di 28 vittorie e 6 pareggi, con all’attivo 89 gol fatti e un vantaggio di diciassette punti sulla seconda (lo Stoccarda) e diciotto sulla terza (il Bayern Monaco).

La bacheca del Bayer Leverkusen non è ricca di titoli: la vittoria del campionato va ad aggiungersi alla Coppa Uefa della stagione 1987-1988 e alla Coppa di Germania della stagione 1992-1993. In Europa League la squadra di Xabi Alonso ha superato il proprio girone con Hacken, Molde e Qarabag, vincendo tutte le partite, per poi superare negli ottavi ancora il Qarabag, nei quarti il West Ham e in semifinale la Roma.

Il capocannoniere della squadra è il nigeriano Victor Boniface, autore di 21 gol complessivi, dei quali 5 in Europa League.

L’Atalanta sta attraversando un momento eccezionale di forma: nella trasferta di Lecce è arrivata la quinta vittoria consecutiva in campionato e la squadra ha blindato il quinto posto con possibilità di chiudere la stagione addirittura al terzo posto. In 36 partite ha conquistato 66 punti frutto di 20 vittorie, 6 pareggi, e 67 gol fatti. In Europa League il percorso è stato entusiasmante: dopo la vittoria della fase a gironi, i nerazzurri hanno eliminato in serie Sporting, Liverpool e Marsiglia.

I precedenti

Sarà il terzo incrocio in competizioni europee tra i due club dopo il doppio confronto negli ottavi di UEFA Europa League 2021-2022 che aveva visto i nerazzurri vincere sia a Bergamo (3-2) che in Germania (1-0). Per l’Atalanta si tratta della prima storica finale in ambito europeo, la terza per il Leverkusen dopo la doppia finale di Coppa Uefa del 1988 contro l’Espanyol e la finale di Champions League del 2002 contro il Real Madrid.

Le ultime finali europee delle italiane

Il bilancio delle ultime finali europee non è entusiasmante per le squadre italiane. Nelle ultime 7 apparizioni, solo la Roma ha avuto la meglio del Feyenoord nella finale di Conference League del 2001-2002.

2014-2015: Juventus-Barcellona 1-3 (finale Champions League)

2016-2017: Juventus-Real Madrid 1-4 (finale Champions League)

2019-2020: Siviglia-Inter 3-2 (finale Europa League)

2021-2022: Roma-Feyenoord 1-0 (finale Conference League)

2022-2023: Manchester City- Inter 1-0 (finale Champions League)

2022-2023: Siviglia-Roma 5-2 d.c.r. (finale Europa League)

2022-2023: Fiorentina-West Ham 1-2 (finale Conference League)