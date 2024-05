Atalanta in festa e delirio a Bergamo: FOTO e VIDEO dopo il trionfo in Europa League

CalcioWeb

La festa è appena iniziata. L’Atalanta è in delirio e la citta di Bergamo omaggia la squadra dopo la storica vittoria in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. 15mila persone si sono radunate davanti ai maxi-schermi voluti dal Comune di Bergamo, installati in collaborazione con Terravision Electric, ad assistere al grande storico successo della squadra nerazzurra.

“Atalanta orgoglio italiano! Congratulazioni alla famiglia Percassi, a tutta la dirigenza, allo staff tecnico e ai calciatori: questo trionfo culmina il travolgente percorso di crescita del club bergamasco. Anni contrassegnati da una gestione lungimirante, dal bel gioco e dalla valorizzazione di numerosi talenti che resteranno nella storia del nostro calcio”. Queste le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina.

Il Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, stasera a Dublino per assistere alla gara, ha commentato sul suo account Instagram: “Campioni!!! L’Atalanta e Bergamo sul tetto d’Europa!!! Grazie ragazzi, grazie Presidente, grazie Gasp, ci avete regalato un’emozione che ricorderemo per tutta la vita! Sono enormemente orgoglioso della mia città e di questa squadra fantastica: non avrei mai sperato, da Sindaco, di vivere un momento più felice di questo!”.

Le altre reazioni

“Atalanta orgoglio di Lombardia! Con una prestazione strepitosa i bergamaschi conquistano un traguardo eccezionale. Mercoledì, in Regione, in occasione della Festa della Lombardia e del Premio Rosa Camuna, consegnerò all’Atalanta una benemerenza speciale come segno di ringraziamento per questa indimenticabile e storica serata”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“Applausi all’Atalanta che alza al cielo l’EuropaLeague superando in finale l’imbattuto Bayer Leverkusen con una prova regale. Complimenti alla squadra, allo staff tecnico e a tutta la società per aver riportato il trofeo in Italia, 25 anni dopo l’ultimo trionfo targato Parma quando era ancora Coppa Uefa. Si scrive Atalanta, si legge storia!”. E’ invece il messaggio su X il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

“L’Atalanta trionfatrice in Europa League rende orgoglio a tutto lo sport italiano e soprattutto alla nostra Bergamo. La provincia, il piccolo territorio laborioso, che trionfa in Europa: qualcosa di straordinario. Complimenti a tutta la squadra, al grandissimo mister Gasperini e alla società, alla famiglia Percassi che ha lavorato per anni, con investimenti intelligenti e lungimiranti, per costruire questo gruppo e regalare a Bergamo uno stadio bellissimo e all’avanguardia”. Lo afferma Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagine della festa dell’Atalanta.

The scenes in Bergamo after Atalanta won the Europa League final 🎉 pic.twitter.com/DMht7FiQSH — Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) May 22, 2024