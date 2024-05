Gasperini show, la stoccata a Mourinho e la polemica: “Fiorentina? Gliela regaliamo…”

CalcioWeb

Una doppietta di De Ketelaere nei primi 20 minuti è bastata all’Atalanta per battere la Roma, tornata in partita nell’ultima mezz’ora con il rigore di Pellegrini, seppur non sia riuscita a completare la rimonta. Tre punti pesanti nella corsa Champions dell’Atalanta, adesso al 5° posto a +3 sui giallorossi e con una gara in meno.

I bergamaschi, infatti, dovranno recuperare la gara contro la Fiorentina del prossimo 2 giugno, a campionato finito. Una data che ha scatenato grosse polemiche perchè le due squadre saranno già consapevoli del risultato delle dirette concorrenti per l’Europa.

Gasperini, nel post partita, ha commentato la vicenda con una battuta: “dal 27 febbraio giochiamo ogni tre giorni partite tiratissime su ritmi molto alti, stiamo cercando di chiudere presto tutto così l’ultima partita contro la Fiorentina la regaliamo, almeno chiudiamo ogni polemica…“.

Gasperini e la stoccata a Mourinho

Nel corso dell’intervista, Gasperini ha speso belle parole per De Rossi dichiarando di essere tornato a vedere la Roma con piacere, dichiarazioni che, fra le righe, nascondono una critica a Mourinho.

“Per De Rossi ho una stima enorme – afferma Gasperini – l’ultimo anno che ha giocato qui a Roma mi chiese se potesse assistere ai miei allenamenti perché aveva già scelto il suo percorso. Lo ammiro molto, come calciatore e per quello che ha fatto, soprattutto perché da allenatore ha messo il calcio a Roma davanti a tutto, davanti al resto. E di questo lo ringrazio. Roma è una piazza stupenda per pubblico e passione, ma il calcio era diventato secondario: i risultati dovevano arrivare attraverso altro. Ora sono tornato a guardare la Roma con piacere: spero che Daniele, che è così giallorosso dentro, riesca a riportare quel tipo di pensiero“.